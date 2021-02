Rumorganisation søger kvinder og handicappede til astronautjob

De søger mellem fire og seks astronauter til at indgå i det faste astronauthold, fortæller Jan Woerner, der er direktør i ESA, på et virtuelt pressemøde.

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) åbner for første gang i over ti år for ansøgninger til ledige stillinger som astronaut på kommende rummissioner.

Han opfordrer især kvinder til at søge.

- Diversitet er ikke en byrde for os. Det er en styrke for os. Vi vil især opfordre kvinder til at søge, for det er meget interessant og givende at have folk med forskellige baggrunde, siger han.

Desuden søger ESA for første gang mulige astronauter med fysiske handicap.

- Vi søger en person, som er psykologisk og kognitivt, teknisk og professionelt klar til at være astronaut, men som har forskellige fysiske begrænsninger, der normalt ville forhindre dem i at være astronauter, siger David Parker, der er direktør for menneske- og robotudforskning hos ESA.

Han understreger, at ESA mener, at visuel repræsentation er vigtig, og at ESA vil forsøge at løfte sit ansvar for diversitet.

Ansøgningsperioden åbner 31. marts og lukker 28. maj.