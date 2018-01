Rumlegenden John Young er død

Young døde fredag aften af komplikationerne efter en lungebetændelse.

Nasa oplyser, at Young er den eneste astronaut, der har deltaget i alle de tre store rumprogrammer - Gemini, Apollo og rumfærgen.

Han var den første til at nå seks flyvninger i Rummet, og han blev i 1972 den niende astronaut, der deltog i en månevandring.

- John hørte til den gruppe af tidlige rumpionerer, hvis mod og pligtfølelse førte til vores nations første store resultater i Rummet, siger Nasa's leder, Robert Lightfoot.

Young blev opsendt to gange under Gemini-programmet i midten af 1960'erne, han var to gange med til Månen under Nasa's program Apollo, og han nåede to rejser om bord på den nye rumfærge Columbia i begyndelsen af 1980'erne.

I alt strakte hans karriere i Nasa sig over 42 år.

Han blev kendt for at være stærkt opsat på, at sikkerheden for astronauterne var i orden. Han talte på baggrund af sin erfaring med en ulykke på Apollos affyringsrampe i 1967, der kostede tre af hans kolleger livet.

Siden kom den alvorlige ulykke med rumfærgen Challenger i 1986, der eksploderede kort efter opsendelsen. Syv astronauter omkom.

- Ligegyldigt hvor og hvornår jeg fandt et muligt sikkerhedshul, så gjorde jeg altid mit yderste for at larme op om det ved at skrive notater om det, eller hvad der nu bedst kunne skabe opmærksomhed, skrev han i sine erindringer "Forever Young", der udkom i 2012.