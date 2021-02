Rumkøretøj sender billeder hjem fra sit nye liv på Mars

Et af billederne viser robotten oppefra få meter før landingen, mens to andre viser Mars' stenede og støvede overflade.

"Perseverance" skal det næste stykke tid forsøge at finde ud af, om der er eller har været liv på den røde planet.

Robotten skal udforske krateret Jezero, hvor det landede torsdag. Krateret antages at være resterne af en sø, der eksisterede for 3,9 milliarder år siden, og derfor er det et godt sted at lede efter tegn på forhistorisk liv.

Set med danske briller er Mars-robotten særlig interessant.

Danmarks Tekniske Universitet - eller mere specifikt DTU Space - har nemlig leveret udstyr til det amerikanske rumkøretøj.

Et af robottens 19 kameraer er således udviklet af DTU Space. Det er i stand til eksempelvis at analysere klippeformationer og sten.

"Perseverance" er det kun femte rumkøretøj, der lander på Mars. Første landing skete i 1997, og alle landinger har USA foreløbig stået bag.