Rumaffald tvinger astronauter på ISS til undvigelsesmanøvre

Astronauter på Den Internationale Rumstation (ISS) gennemførte tirsdag en undvigelsesmanøvre for at sikre, at de ikke blev ramt af et stykke rumaffald.

Russiske og amerikanske flyveledere samarbejdede om at justere rumstationens bane og flytte længere væk for at undgå kollision.

Rumaffaldet passerede i en afstand af blot 1,4 kilometer fra ISS, oplyser Nasa.

De tre besætningsmedlemmer - to russere og en amerikaner - flyttede over i nærheden af deres rumfartøj "Soyuz", da operationen gik i gang, således at de var klar til at evakuere, hvis det blev nødvendigt.

Ifølge Nasa var astronauterne i stand til at vende tilbage til deres arbejde efter undvigelsesmanøvren.

- Manøvre "Burn" er færdig. Astronauterne kan komme ud fra deres sikre tilflugtssted, skrev Nasa-chef Jim Bridenstine umiddelbart efter på Twitter.