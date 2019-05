Rumænsk toppolitiker fængslet i tre og et halvt år

Lederen af Rumæniens regerende socialdemokrater, Liviu Dragnea, indledte mandag afsoningen af en fængselsstraf på tre og et halvt år, efter at landets højesteret havde opretholdt en dom til ham for politisk korruption.

Den 56-årige Dragnea, som også er formand for parlamentet, blev fængslet dagen efter, at hans parti tabte valget til Europa-Parlamentet til forskellige centrumpartier.

Siden socialdemokraterne, PSD, sidst i 2016 kom til magten, har partiet igen og igen indskrænket domstolenes uafhængighed. Det har både ført til voldsom kritik fra EU og udløst de største demonstrationer i landet i årtier.

Ved søndagens EU-valg fulgte mange vælgere opfordringer fra landets præsident, centrumpolitikeren Klaus Iohannis, og stemte for at svække Dragneas parti.

Dragnea, som har været Rumæniens mest magtfulde person, er nu sat ud af spillet. Landet skal i en periode ledes af en overgangsregering under premierminister Viorica Dancila, som har fået støtte fra Dragnea.

I parlamentet har PSD og et lille koalitionsparti fortsat et snævert flertal. Dancilia afviste mandag krav fra oppositionen om at gå af.

Dragnea er fundet skyldig i at have betalt to kvinder med offentlige midler for at arbejde for et statsligt organ, som skulle beskytte børn, mens de reelt arbejdede reelt for ham og hans parti.

Han nægter sig skyldig i anklagerne, og han indledte sidste år en appelsag. Han var på fri fod frem til mandagens afgørelse, som førte til en øjeblikkelig fængsling af toppolitikeren.

Demonstranter råbte efter hans bil, da han blev kørt gennem den centrale del af Bukarest og ud til Rahova-fængslet i storbyens udkant.

- Vi vil foretage en grundig analyse af, hvad vi har gjort forkert, siger Dancila.

Dragnea blev tidligere forhindret i at blive premierminister som følge af en af dom for valgsvindel.

Korruption er en del af baggrunden for PSD's valgnederlag ved valget til Europa-Parlamentet. Partiet fik halveret dets støtte blandt vælgerne.

Titusinder af rumænere, som stod i kø i timevis for at stemme søndag, kom aldrig til at sætte deres kryds på grund af bureaukrati og mangel på personale.