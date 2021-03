Rumænsk instruktør vinder Guldbjørn i Berlin

Filmen er en satire om socialt hykleri i en pandemi-æra - om en kvindelig lærer, der kæmper for at begrænse skaderne, efter et sexbånd med hende bliver lagt ud på internettet.

Den rumænske instruktør Radu Judes film "Bad Luck Banging or Loony Porn" har vundet Guldbjørnen ved filmfestivalen i Berlin.

Årets Berlinale var præget af pandemien og blev afviklet virtuelt. Tyskeren Maren Eggert vandt festivalens skuespillerpris, som for første gang var kønsneutral. Hun vandt prisen for sin præstation i sci-fi komedien "I'm Your Man".

Det var kun filmkritikere og filmkøbmænd, der kunne følge festivalen, hvor juryen var sammensat af tidligere prisvindere.

I alt 15 film var med i hovedkonkurrencen.

Den israelske instruktør Nadav Lapid, der annoncerer årets Guldbjørnen, kalder Judes film et "sjældent og essentielt vigtigt varigt kunstværk".

Prisen til Jude kommer mere end ti år efter hans film "The Happiest Girl in the World", som var en del af det, der kendes som Den Nye Bølge i rumænsk film.

Den Nye Bølge dukkede op i årene efter afsættelsen og henrettelsen af den kommunistiske enehersker i Rumænien, Nicolae Ceausescu, i 1989.

For seks år siden modtog han på Berlinalen Sølvbjørnen for filmen "Aferim".

"Bad Luck Baning og Loony Porn" indledes med en sexscene. Den rumænske skuespiller Katia Pascariu spiller den kvindelige lærer, som har samleje med sin mand, Han optager hele sekvensen på video. Uheldigvis slipper dele af den ud og kan ses af andre på internettet.

Her starter lærerindens forsøg på at begrænse skaderne.

- Det obskøne er temaet for denne film, og filmseerne inviteres konstant til at sammenligne den såkaldte obskønitet i en banal porno-amatørvideo med obskøniteten omkring os, og den obskønitet vi kan finde i den nyere historie, hvis spor er overalt, har Jude forklaret om sin film.