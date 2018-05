Rumænien og Litauen husede hemmelige CIA-fængsler

De to europæiske lande Litauen og Rumænien har hjulpet den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, med at tilbageholde og krænke fangers rettigheder.

I dommene fra menneskerettighedsdomstolen fremgår det, at dommerne enstemmigt mener, at Rumænien og Litauen hver især har forbrudt sig mod forbuddet om tortur.

Det skyldes, at landenes myndigheder ikke har efterforsket anklager om tortur og har haft del i CIA's handlinger, der har medført mishandling af fanger.

Der er tale om to forskellige fangers sager.

Domstolens ene afgørelse omhandler fangen hr. Al Nashiri, der er af saudisk nationalitet.

Al Nashiri bliver i øjeblikket tilbageholdt i den amerikanske fangelejr Guantanamo i Cuba. Han er mistænkt for et angreb på et amerikansk flådeskib i en havn i Yemen i 2000 og et angreb på en fransk olietanker i Adenbugten samme år.

Han blev pågrebet i Dubai i oktober 2002 og blev anklaget i 2011 ved en amerikansk militær domstol. Hans retssag afventes stadig.

Ved en tidligere afgørelse ved menneskerettighedsdomstolen er det fastslået, at Al Nashiri blev tilbageholdt i hemmelige CIA-fængsler i Afghanistan og Thailand, før han blev flyttet til et såkaldt "sort sted" i december 2002 i Polen. Her var han til juni 2003.

De følgende tre år blev han overført fra Polen til fem forskellige hemmelige CIA-fængsler inklusive et i Rumænien fra april 2004 til oktober/november 2005.

Han blev endeligt overført til Guantanamo i september 2006.

Polen er tidligere blevet dømt i en sag ved domstolen, men denne gang er det Rumænien, der dømmes at have brudt sig mod Al Nashiris menneskerettigheder.

På samme vis er Litauen dømt i en sag mod en hr. Husayn, en statsløs palæstinenser, der også stadig er i amerikansk fangenskab i Guantanamo, mistænkt for at planlægge angrebet på USA 11. september 2001.

Ifølge domstolen lagde Litauen hjem til et hemmeligt CIA-fængsel i årene fra februar 2005 til marts 2006, hvor hr. Husayn var blevet tilbageholdt. Her havde Litauen kendskab til, at hans rettigheder blev krænket.

Inden da var han også blevet tilbageholdt i andre CIA-fængsler i henholdsvis Polen, Thailand, Afghanistan og Marokko.

Både Litauen og Rumænien opfordres af domstolen til at lave tilbundsgående undersøgelser og straffe de ansvarlige, lyder det i dommene.