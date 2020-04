Rufus Gifford bliver en del af Joe Bidens valgkampagne

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford bliver en del af Joe Bidens valgkampagne.

Det skriver Bloomberg News.

Rufus Gifford vil få en position som vicekampagnechef.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden står til at blive Demokraternes kandidat ved den amerikanske præsidentvalgkamp i november.

Som en del af Bidens kampagne vil Rufus Gifford skulle beskæftige sig med finansiering og politisk arbejde, men han vil også blive involveret i kampagnens kommunikation.

Rufus Gifford bekræfter sin nye stilling på det sociale medie Instagram.

- Jeg kan ikke forestille mig at være mere oppe at køre over et nyt job, skriver Gifford i opslaget.

Gifford stod i 2012 i spidsen for den daværende præsident Barack Obamas fundraising, som slog alle rekorder.

Han anses derfor som en af Det Demokratiske Partis bedste fundraisere, skriver Bloomberg.

I 2018 forsøgte Gifford forgæves at sikre sig en plads i Repræsentanternes Hus i Kongressen, da han stillede op ved primærvalget i Massachussetts.

Joe Biden havde i begyndelsen af kampen om at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat problemer med at indsamle penge til sin valgkampagne.

Det ændrede sig dog efter Bidens sejr i South Carolina i slutningen af februar, skriver Bloomberg

Efterfølgende formåede han i marts at indsamle 46,7 millioner dollar, hvilket svarer til over 320 millioner danske kroner. Det var en månedlig rekord for Bidens kampagne.

Bidens sidste demokratiske rival, Bernie Sanders, meddelte i begyndelsen af april, at han stoppede sin kampagne som præsidentkandidat for Demokraterne.

I stedet har Sanders valgt at give sin støtte til Joe Bidens præsidentkamp.

Rufus Gifford bliver en af i alt tre vicekampagnechefer i Joe Bidens valgkampagne, skriver Bloomberg.