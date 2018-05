Royal tradition møder Hollywood-glamour ved britisk bryllup

Og dermed kæder det imødesete bryllup på usædvanlig vis Windsors traditioner med Hollywoods glitter. To verdener, der dog samtidig begge er kendt for en massiv mediedækning.

Noget, der i høj grad også har gjort sig gældende op til lørdagens bryllup.

Særligt brudens familie har været i fokus. Blandt andet har farens afbud fyldt meget i de britiske medier. Ifølge mediet TMZ har faren Thomas Markle meldt afbud, fordi han har problemer med sit hjerte.

Derfor bliver det Markles kommende svigerfar, britiske prins Charles, der skal følge hende op ad kirkegulvet. Ifølge mediet Daily Mail kommer bruden dog til at gå det første stykke på egen hånd kun omgivet blomsterpiger.

Herefter følger selve ceremonien, hvor der ifølge planen både vil blive spillet salmer, klassisk musik, gospel og soulmusik.

Op mod 100.000 tilskuere ventes lørdag at stimle sammen omkring kongehusets slot Windsor Castle. Og også i de britiske medier bliver der fra morgenstunden lagt op til det imødesete bryllup.

"I'm getting Harryed in the morning", lyder den kække overskrift i tabloidmediet The Sun lørdag morgen, mens Daily Mail fokuserer på brudens beslutning om at gå halvvejs alene ned ad kirkegulvet.

Meghan Markle ankommer til St. George's Chapel klokken 12.59 dansk tid lørdag.

Når hun og prins Harry har sagt ja til hinanden, køres de i åben hestevogn til St. George's Hall. Her er 600 gæster inviteret til en reception med dronning Elizabeth som værtinde.

Gæstelisten er ikke offentliggjort, men i britisk presse gættes der på navne som sir Paul McCartney, sir Elton John, sportsstjerner, personer inden for velgørenhed og naturligvis parrets venner.