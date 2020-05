Roy Horn fra duoen Siegfried and Roy er død af coronavirus

Roy Horn, den ene halvdel af den berømte tryllekunstnerduo Siegfried and Roy, er død.

Roy Horn blev født i den tyske by Nordenham nær Bremen.

Han blev siden hen berømt for sine optrædener med hvide tigre og løver sammen med sin partner Siegfried Fischbacher.

I mere end 30 år stod de to for et af de mest populære shows i Las Vegas.

Roy Horns karriere endte dog brat i oktober 2003, da han blev molesteret af en tiger, der sprang på ham under et show.

Her blev den dengang 59-årige Horn bidt i halsen og slæbt ned af scenen af tigeren under showet.

Vidner fortalte, at den hvide tiger greb fat i Horns ene arm. Derpå slog tryllekunstneren tigeren med mikrofonen, hvilket fik tigeren til at bide.

Roy Horn blev omgående kørt på hospitalet, hvor han blev opereret.

Han havde mistet en del blod og var i kritisk tilstand. Han overlevede, men kom sig aldrig fuldstændig oven på ulykken.

Horn opdagede sin kærlighed for eksotiske dyr som barn i Tyskland. Særligt for en gepard ved navn Chico i Bremens zoologiske have.

Han mødte Siegfried, mens han arbejdede som steward på et krydstogtskib, og duoen begyndte at lave tryllekunstner og udføre stunts med dyr sammen.

I 1967 rykkede de til Las Vegas, og næsten to årtier senere indgik de en millionaftale om at optræde på Mirage Hotel i spillebyen.

- Roy var en fighter hele hans liv, også i de sidste dage, udtaler Siegfried Fischbacher i en erklæring.