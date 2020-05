Rotterdam bliver udråbt som Eurovision-vært 2021 igen

Sent lørdag aften står det nemlig klart, at Rotterdam er udpeget som vært for Eurovision i 2021. Det skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

Konfetti, sang og et jublende publikum får igen muligheden for at indtage den hollandske by Rotterdam til næste år.

Rotterdam skulle også have været vært for sangkonkurrencen i år, men coronakrisen aflyste det traditionsrige show.

Eurovision 2020 var sat til afholdelse lørdag aften.

I stedet blev der sendt et optaget show ved navn "Eurovision: Europe Shine A Light" som alternativ. Her blev der ikke udpeget en vinder.

Det var også her, at arrangørerne afslørede Rotterdam som værtby næste år, lyder det i pressemeddelelsen.

- Jeg er overbevist om, at alle os involverede i Eurovision vil stå sammen gennem udfordringer og ændringer for at bringe konkurrencen stærkere tilbage end nogensinde og sikre dens levetid i flere årtier, siger Eurovision-chef Martin Österdahl.

Showet næste år vil blive afholdt i arenaen Ahoy, som det også var planlagt i år.

Men siden april har hospitalssenge været spredt ud på gulvet i arenaen, der i stedet for at danne scene for Eurovision nu tager imod coronaramte patienter for at aflaste det hollandske sundhedsvæsen.

Det var duoen Ben & Tan, der med sangen "Yes" skulle have repræsenteret Danmark i Rotterdam lørdag.

Duoen vandt Dansk Melodi Grand Prix 2020, der blev afholdt i Royal Arena i København 7. marts.

Også på daværende tidspunkt kastede coronavirusset en skygge over arrangementet, da det nationale melodigrandprix blev afholdt uden publikum.

Torsdag afholdt Sverige et mini-Eurovision, hvor de svenske seere kunne stemme på deres favorit. Ben & Tan blev nummer otte.