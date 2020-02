Romney går imod partiet og stemmer skyldig i Trump-rigsretssag

En enkelt republikansk senator brød med partilinjen, da præsident Donald Trump onsdag blev frifundet i rigsretssagen af et flertal i Senatet.

Mitt Romney stemte "skyldig" i forhold til første anklage om magtmisbrug og stillede sig dermed på samme side som 45 demokrater og to uafhængige senatorer.

Han stemte "ikke skyldig" i forhold til den anden anklage om modarbejdelse af Kongressens arbejde.

Senatoren fra Utah begrundede i en følelsesladet tale til Senatet inden afstemningen sit valg:

- Præsidenten har gjort sig skyldig i et dybt frastødende misbrug af den tillid, som befolkningen har vist ham, sagde Romney ifølge nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne forsøgte at få præsidenten afsat for forsøg på at presse Ukraine til at undersøge Trumps politiske rival Joe Biden.

Også Romney mener, at Trump har handlet forkert.

- At bringe en korrupt adfærd ind i en valgkamp blot for selv at kunne blive på sin post er måske den groveste og mest ødelæggende måde at svigte sin ed på, sagde Romney og understregede, at han finder Trumps handlinger "dybt frastødende".

Romney var selv republikansk præsidentkandidat i 2012 og blev valgt til at repræsentere Utah i Senatet i 2018.

Han sagde, at beslutningen om at stemme imod en præsident fra sit eget parti var den sværeste, som han har stået over for.

- Jeg er klar over, at der er folk i mit parti, som er voldsomt uenige, og som tager kraftigt afstand fra min beslutning - og nogle steder vil jeg blive fordømt, sagde den republikanske veteran ifølge AFP.

Han tilføjede, at han måtte stemme i overensstemmelse med sin samvittighed og sin mormonske tro.

- Som senatsnævning svor jeg i en ed til Gud, at jeg ville tjene retfærdigheden upartisk. Med min stemme viser jeg mine børn og deres børn, at jeg gjorde min pligt efter bedste evne.

Efter afstemningen har Trump delt en video, hvor han hænger Romney ud som "et hemmeligt aktiv for Demokraterne" og fremhæver Romneys nederlag til Barack Obama i præsidentvalgkampen i 2012.

Demokratiske anklagere og republikanske forsvarere afsluttede mandag deres endelige procedurer i rigsretssagen mod Trump.

- Man kan ikke stole på, at denne præsident vil gøre det rigtige. Han har ikke forandret sig, og han vil ikke forandre sig, og I ved det, sagde demokraten Adam Schiff i den forbindelse.

Han mener, at Trump vil forsøge at få udenlandsk indblanding i det præsidentvalg, der skal finde sted 3. november.

- En præsident, der ikke holdes til ansvar, er en fare for det bankende hjerte i vort demokrati, lød det fra demokraten.