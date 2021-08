Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts er død

Hans død kommer få uger efter, at han måtte trække sig fra det legendariske rockbands forestående turné i USA. En hjerteoperation tvang ham til at melde afbud.

Umiddelbart efter operationen meddelte lægerne, at den var gået godt. Men siden blev der konstateret problemer ved et efterfølgende lægetjek, skriver den britiske avis The Sun.

Det er ikke dog umiddelbart oplyst, om disse problemer var dødsårsag.

Charlie Watts døde tidligere tirsdag på et hospital i London, meddeler hans agent, Bernard Doherty. Trommeslagerens familie var til stede, tilføjer han.

- Charlie var en elsket ægtemand, far og bedstefar, og som medlem af The Rolling Stones også en af de største trommeslagere i sin generation, meddeler agenten.

Bandet havde håbet at få Charlie Watts med på deres 60-års jubilæumsturné til næste år.

Det er også planen, at Rolling Stones i 2022 vil udgive et album med nye sange. Det vil være første gang i 17 år, at der er nyt materiale fra det sejlivede band.