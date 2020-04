Rolling Stones er med til at ære sundhedspersonale i show

The Rolling Stones har meddelt, at de deltager i en global tv-begivenhed lørdag til ære for sundhedspersonale, som står i frontlinjen i kampen mod coronavirus-pandemien.

Bandet meddeler, at det er med i den to timer lange udsendelse "One World: Together at Home", som er en kombination af musik, komedie og historier fra blandt andet læger og sygeplejersker.