Roen sænker sig over Talibans Kabul

Alt er ellers ændret dramatisk for både land og indbyggere, efter at USA har trukket sin hær ud af Afghanistan.

Herefter meddelte amerikanerne Taliban-bevægelsen, at der ikke er flere udenlandske soldater - hverken i lufthavnen eller i resten af landet.

Og så brød skudsalverne ellers løs i hovedstaden, hvor talibankrigere fortalte alle om deres sejr over supermagten USA ved at affyre deres våben op i luften.

Så nu er der for alvor nye sheriffer i byen.

Kabuls indbyggere går til den nye situation med forsigtighed.

- Byen er stille, sagde Lotfullah tirsdag middag til det tyske nyhedsbureau dpa.

Han fortalte, at de fleste butikker i Shahr-e Nau-distriktet, hvor han bor, var åbne. Men der var få kunder.

Enkelte banker havde også genåbnet deres største filialer, som har været lukket siden den 15. august, da Taliban tog Kabul.

Hundredvis af mennesker stod i kø for at hæve penge.

Talibans soldater var ikke særlig synlig i bybilledet. De fleste bevogtede officielle bygninger.

I Dasht-e Barchi-distriktet i det vestlige Kabul sagde en indbygger til dpa, at private og offentlige skoler havde genåbnet for første gang siden den 15. august.

USA og Taliban har tidligere aftalt, at USA skulle trække sig helt ud af Afghanistan senest den 31. august. Men amerikanerne forlod lufthavnen, der i de seneste uger har været skueplads for en kæmpe evakuering, et døgn tidligere.

Da det blev lyst tirsdag, så man, at Taliban var talstærkt til stede i lufthavnen. Både de velkendte talibankrigere i sandaler og med en kalashnikov-riffel og også Talibans specialstyrker kaldet Badri, der villigt lod sig fotografere.

Rundt om i den kæmpestore lufthavn står militærmateriel, som amerikanerne ødelagde, inden de fløj væk.

Der står også en lang række militærfly, som tilhører enten USA eller Afghanistans militær, der blev løbet over ende af Taliban.

Zabihullah Mujahid var der også. Han er talsmand for Taliban og erklærede, at det er "en lektion for andre, der vil invadere".

- Vi har ingen tvivl om, at Afghanistans Islamiske Emirat er en fri og suveræn nation, sagde han ifølge al-Jazeera.

- Amerika blev tildelt et nederlag. På vegne af min nation ønsker vi gode forbindelser til resten af verden.

- Det er en historisk dag og et historisk øjeblik. Vi er stolte af disse øjeblikke, som har befriet vort land fra en stor magt.

I byen Kandahar, hvor Taliban i sin tid opstod, strømmede tilhængere af bevægelsen ud på gaderne, skriver AFP.

- Gud er størst, råbte de, mens der blev vajet med flag og dyttet i bilhorn.

- Vi har besejret supermagten. Afghanistan er supermagternes gravplads.

Der blev lagt en video på de sociale medier fra byens Shaheedan-plads, hvor en mand taler og siger:

- I dag er Afghanistans Islamiske Emirats uafhængighedsdag. Vi hilser alle muslimske brødre i hele den afghanske nation.

- Vi har hejst profeten Muhammeds flag. Vi vil hejse dette flag i hele verden.