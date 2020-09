Røg fra skovbrande på USA's vestkyst kan ses i New York

Ifølge det meteorologiske institut New York Metro Weather er røgen synlig på en uklar himmel i millionbyen. Men meldingen lyder, at røgen er et godt stykke over jorden med op til seks kilometer.

Røgen var ellers fanget langs den vestlige del af USA i flere dage på grund af et stærkt tryk.

Det skabte potentielt farlig luftkvalitet i større områder som Portland, Oregon, Vancouver og San Francisco.

Røgen forårsager ikke samme gener på østkysten, som den har gjort på vestkysten, og det forventes, at den vil sprede sig inden onsdag lokal tid, skriver AFP.

Tirsdag har Det Hvide Hus godkendt Oregons guvernør Kate Browns anmodning om at erklære nødsituationen i delstaten.

Oregon er i øjeblikket hotspot for brandene, der begyndte i sidste måned i Californien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Adskillige brande har nedbrændt et område på 1,8 millioner hektar i græs- og skovområder i delstaterne Oregon, Californien og Washington.

Skovbrandene har hærget adskillige små byer, ødelagt tusinder af hjem og dræbt mindst 34 personer.

Otte dødsfald er i den forløbne uge blevet bekræftet i Oregon.