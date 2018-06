Røde Kors trækker folk hjem fra Yemen

Ifølge FN kæmper Yemen med verdens største humanitære katastrofe.

For mindre end to måneder siden blev en ICRC-ansat i Yemen dræbt. Nu frygter nødhjælpsorganisationer, at deres arbejde i landet vil blive hårdt ramt.

Nødhjælpsgrupperne frygter, at en koalition under ledelse af Saudi-Arabien rykker tættere og tættere ind på houthi-oprørere, og at et snarligt stort slag vil kunne ødelægge nødhjælpsforsyninger til millioner af sultende civile.

ICRC bidrager blandt andet med madvarehjælp og medicinsk bistand.

De 71, der trækkes ud af Yemen, udgør over halvdelen af ICRC's internationalt ansatte i landet.

Organisationen vil fortsat have 452 medarbejdere tilbage i Yemen - heraf mange lokalt ansatte.

Da iranskstøttede houthi-oprørere tog magten i Yemens hovedstad, Sanaa, i september 2014, søgte præsident Abd Rabbo Mansour Hadi og hans sunnimuslimske regering i første omgang tilflugt i havnebyen Aden. Siden flygtede de i eksil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Hadi.

Siden er op mod 10.000 blevet dræbt i Yemen, og 54.000 andre er blevet såret. Tre millioner er sendt på flugt fra deres hjem, og 22 millioner mennesker er afhængige af nødhjælp fra internationale organisationer.