Robert Kennedys søn tror ikke drabsdømt affyrede dræbende skud

Kennedy ville tale med manden, der blev dømt for drabet på hans far, senator Robert F. Kennedy, for næsten 50 år siden.

Lidt før jul tog Robert F. Kennedy Jr. ud til et statsligt fængsel i ørkenen uden for San Diego i Californien for at besøge en af de næsten 4000 indsatte.

Mens hans kone, skuespilleren Cheryl Hines, ventede i bilen, gik Kennedy ind og talte med nu 74-årige Sirhan B. Sirhan, som blev dømt for drabet. De talte sammen i tre timer.

Kennedy siger i et nyligt interview med Washington Post, at hans besøg var kulmination på måneders research, hvor han har interviewet vidner og studeret politiets og retsmedicineres rapporter om drabet på faren.

Ikke alle detaljer fra Kennedys samtale med den dømte er kommet frem, men efter besøget i fængslet har han erklæret sig overbevist om, at der var to bevæbnede mænd, som skød hans far. Han mener ifølge Washington Post ikke, at det var Sirhan, der affyrede det dræbende skud.

Sirhan var i 1968 en 24-årig palæstinensisk indvandrer. Han tilstod drabet, men hævdede, at han ikke kunne huske, at han trykkede på aftrækkeren. Det siger han stadig.

Sirhans motiv til at skyde mod Kennedy var USA's støtte til Israel under Seksdageskrigen i 1967.

Kennedy, der er miljøadvokat og den tredjeældste af sin fars 11 børn, er i dag 64 år. Han var 14, da hans far blev skudt og dræbt.

- Min far var justitsminister, og det ville have forstyrret ham meget, hvis nogen blev fængslet for noget, som de ikke havde gjort, siger han.

Kennedy siger, at han ikke ved, om hans engagement i sagen vil kunne ændre noget.

Opfordringer til en ny efterforskning kommer også fra Paul Schrade, som selv blev ramt af skud i hovedet, da han 5. juni 1968 gik bag Kennedy i Ambassador Hotel i Los Angeles.

Oplysninger i obduktionsrapporten støtter teorier, som går imod den officielle version af sagen. Blandt andet skal Kennedy være blevet skudt tre gange, hvor et af skuddene var i nakken bagfra. Men ifølge vidnerne stod Sirhan foran Bobby Kennedy, da han skød.

Der er også stridigheder om, hvor mange skud der blev affyret. Sirhans våben havde otte kugler, mens flere vidner hævder, at der blev affyret 13 skud.

Robert Kennedy kæmpede for at blive valgt som præsident, da han blev skudt. Han spillede en afgørende rolle i kampen for borgerrettigheder i USA.