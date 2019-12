Donald Trump blev tiljublet af tusindvis af tilhængere under et vælgermøde i Michigan, mens Repræsentanternes Hus natten til torsdag dansk tid stemte for at stille ham for en rigsret.

Rigsretssagen mod præsident Donald Trump

Så skete det. Demokraterne stiller præsident Trump for en rigsret for magtmisbrug og for at hindre sagens opklaring. Læs her, hvad der nu skal ske.

Natten til torsdag vedtog det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, at præsident Donald Trump skal anklages for embedsmisbrug og for at hindre sagens opklaring.

For tredje gang i historien stilles en amerikansk præsident for rigsretten.

