Rigsretssag mod Donald Trump begynder i februar

Det giver Trump omkring to uger til at forberede sit forsvar, inden sagen begynder.

Dermed møder Demokraterne et republikansk ønske om at udskyde rigsretssagen.

Flere demokrater havde ellers opfordret til, at sagen skulle begynde hurtigst muligt for at stille Trump til ansvar.

Trump er anklaget for at opildne til uroligheder ved Kongressen 6. januar, hvor tilhængere af den tidligere præsident trængte ind i kongresbygningen, og fem personer mistede livet.

- Vi skal lægge dette grusomme kapitel i vores lands historie bag os. Men heling og fællesskab vil kun være muligt, hvis sandhed og ansvarlighed følger med. Og det er det, denne rigsret skal give os, siger Chuck Schumer.

Det er den anden rigsretssag mod Donald Trump. Han blev i februar sidste år frikendt i den første, på et tidspunkt hvor Republikanerne havde flertallet i Senatet.

Trump blev under den første rigsretssag beskyldt for at have forsøgt at presse Ukraines præsident til at blande sig i den amerikanske valgkamp ved at undersøge Joe Biden og hans søn Hunter.

I modsætning til første rigsretssag mod Donald Trump består Senatet i dag af 50 senatorer fra hvert parti.

Demokraterne har det mindst mulige flertal, da vicepræsident Kamala Harris har den afgørende stemme.

Ikke desto mindre er partiet afhængigt af at kunne samarbejde med Republikanerne for at få store dele af Bidens dagsorden igennem.

Skal Trump kendes skyldig i Senatet, kræver det, at to tredjedele stemmer for.

Det betyder, at mindst 17 republikanere skal stemme for at dømme Donald Trump, hvis alle Demokrater gør det.