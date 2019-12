Rigsadvokat opfordrer til at løslade catalansk toppolitiker

Junqueras blev valgt til EU-Parlamentet ved valget i maj. Han fik dog ikke lov til at forlade fængslet i Spanien og blive indlemmet i parlamentet.

Men det burde han ifølge EU-Domstolen.

Den siger, at Junqueras havde immunitet, der "løfter alle foreløbige tilbageholdelser, der er foretaget forud for valget af et medlem".

Han sidder fængslet for sin rolle i selvstændighedsbevægelsen i Catalonien.

Separatistpartiet ERC har efter EU-Domstolens afgørelse forlangt, at retssagen mod Junqueras skal gå om.

Oriol Junqueras blev i oktober idømt 13 års fængsel ved Spaniens højesteret for sin rolle under Cataloniens løsrivelsesforsøg i efteråret 2017. Otte andre tidligere separatistledere blev også idømt mellem 9 og 13 års fængsel. De blev dømt for tilskyndelse til oprør.

I den nye udvikling har de to catalanske eksledere Carles Puigdemont og Antoni Comin også fået styrket et håb om at blive medlemmer af Europa-Parlamentet.

Både Comin og Puigdemont bor i eksil i Belgien.

Puigdemont og Comin blev ligeledes valgt til Europa-Parlamentet i maj. Men Spanien har krævet, at de kommer til Madrid og aflægger ed, hvis de skal indtage deres pladser i Europa-Parlamentet.

Det har Comin og Puigdemont ikke gjort. De frygter, at de vil blive anholdt og retsforfulgt i Spanien.

De to cataloniere forsøgte at rejse en sag mod parlamentet ved EU-Domstolen. Men den blev afvist 1. juli, med den begrundelse at man ikke kunne behandle en klage, da de to ikke officielt var godkendt af Spanien.

Den beslutning, der vedrører afvisningen af sagen ved EU-Domstolen, har domstolens øvre instans senere omgjort.

Puigdemont flygtede fra Spanien i 2017 efter at have ledet løsrivelsesforsøget i Catalonien.