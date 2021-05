Rettighedsgrupper opfordrer til våbenembargo mod Myanmar

Over 200 civile borgerretighedsgrupper og menneskerettighedsorganisationer, deriblandt Amnesty International og Human Rights Watch, opfordrer i en fælles erklæring FN's Sikkerhedshedsråd til at indføre en våbenembargo mod Myanmar for at beskytte civile demonstranter, der protesterer mod et militærkup.

Foto: Str/Ritzau Scanpix