Retsudvalg inviterer Trump og hans jurister med til høring

I næste uge rykker høringerne over i retsudvalgets regi.

Nadler siger, at han har skrevet et brev til Trump for at minde ham om, at retsudvalgets regler tillader, at præsidenten kan være til stede ved den høring, der finder sted onsdag den 4. december.

- I bund og grund har præsidenten et valg: Han kan gribe denne mulighed for at være repræsenteret i rigsretshøringerne, eller han kan holde op med at beklage sig over processen, siger Nadler i en udtalelse.

- Jeg håber, at han vælger at deltage i efterforskningen, direkte eller gennem advokater, som andre præsidenter har gjort før ham.

Trump har utallige gange beklaget sig over høringerne, som han betegner som en "heksejagt".

I den næste fase af høringerne vil der blandt andet blive indkaldt eksperter i forfatningsret, siger demokratiske kilder til New York Times. Der er endnu ikke offentliggjort navne på, hvem der skal i vidneskranken.

Mandag sagde formanden for efterretningsudvalget, demokraten Adam Schiff, at de udvalg, der er involveret i rigsretsprocessen mod Trump, er på trapperne med en rapport om efterforskningen.

Efterforskningen kan føre til, at præsidenten stilles for en rigsret.

Det er uklart, om rapporten når at blive klar, inden de næste høringer indledes den 4. december.

Trump-administrationen er tirsdag i gang med at appellere en afgørelse fra en domstol, der mandag afgjorde, at en tidligere toprådgiver for Trump - Don McGahn - er nødt til at efterleve en stævning fra Kongressen om at vidne.

McGahn blev stævnet i maj til at vidne over for retsudvalget i Repræsentanternes Hus. Det nægtede han.

Ifølge dommer Ketanji Brown Jackson kan regeringsfolk ikke påberåbe sig absolut immunitet, bare fordi de har været tæt på præsidenten.

Afgørelsen ved appeldomstolen gælder konkret McGahn. Men dommer Jackson lod forstå, at den skal være bredt gyldig over for alle tidligere og nuværende rådgivere for præsidenten.