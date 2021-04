Retssagsdrama og jazzfilm vinder eftertragtet skuespillerpris

Awardshowet er skuespillernes egen fagforenings årlige prisuddeling, og det plejer at give en god indikation af, hvem der er favoritter til at løbe med de eftertragtede oscarstatuetter, der uddeles 25. april.

Retssagsdramaet "The Trial of the Chicago 7" og jazzfilmen "Ma Rainey's Black Bottom" blev natten til mandag dansk tid de store vindere ved Screen Actors Guild Awards (SAG).

Især fordi skuespillere udgør den største stemmeberettigede gruppe hos The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, der står bag oscaruddelingen.

Ved nattens prisuddeling løb "The Trial of the Chicago 7" med den eftertragtede pris for bedste rollebesætning.

Dermed ligner filmen om en række aktivisters protest mod Vietnamkrigen i 1968 et godt bud på en kommende vinder af prisen for "Bedste Film" ved oscaruddelingen.

Skuespilleren Chadwick Boseman, der døde af kræft sidste år 43 år gammel, blev også hyldet posthumt i nat.

Han snuppede således prisen for bedste mandlige skuespiller for sin sidste rolle i "Ma Rainey's Black Bottom", hvor han spiller en ambitiøs trompetist i 1930'erne.

Boseman blev også kåret som bedste mandlige skuespiller ved dette års Golden Globes og ligner dermed storfavoritten til at vinde samme pris i ved oscaruddellingen.

Hans modpart i filmen Viola Davis modtog samtidig prisen for "Bedste kvindelige skuespiller" for sin rolle som jazzdivaen Ma Rainey.