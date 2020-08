Retssag mod Trumps tidligere strateg indledes i maj 2021

Bannon er sammen med tre andre tiltalt for at svindle folk, som har doneret penge til en privat opført mur på USA's grænse til Mexico.

En amerikansk dommer afgjorde mandag, at en retssag om svindel indledes mod Steve Bannon, en tidligere toprådgiver for præsident Donald Trump, den 24. maj næste år.

Bannon og de tre andre tiltalte har alle erklæret sig ikkeskyldige i anklagerne mod dem.

Dommeren i sagen, Analisa Torres, sagde, at sagen måske først vil blive indledt senere end fastsat på grund af tekniske udfordringer i forbindelse med coronapandemien.

Trump har lagt afstand til Bannon og kaldt planen om en privat bygget mur for "upassende".

Steve Bannon var Trumps chefstrateg og kampagnechef under valgkampen i 2016.

Bannon skal have svindlet donorer for hundredtusinder af dollar i forbindelse med finansieringen af en grænsemur. Han blev anholdt for ti dage siden for at have svindlet under kampagnen "We build the wall". Den søgte at indsamle 25 millioner dollar (over 157 millioner kroner).

Pengene blev forsøgt samlet ind via crowdfunding, der går ud på at skaffe finansiering via småbeløb fra private. Det amerikanske justitsministerium siger, at donorener havde fået indtrykket af, at pengene skulle gå til Mexico-grænsemuren.

Men Brian Kolfage, som var kampagnens ansigt udadtil, er anklaget for at have brugt pengene til en luksuriøs livsstil. Kolfage er anholdt sammen med Bannon.

Bannon er en fremtrædende person på den amerikanske højrefløj. Som nærmeste rådgiver for Trump under valgkampen i 2016 var han med til at artikulere og udvikle præsidentens kurs, politik og sprogbrug - ikke mindst i forhold til den indvandringen fra Mexico.

Anklagere siger, at Bannon skal have fået over en million dollar (omkring 6,3 millioner kroner) til sig selv via finansieringskampagen for en mur på grænsen til Mexico.

Projektet med muren var et centralt valgløfte fra Trumps side, men det har været præget af tilbageslag ved domstolsafgørelser, logistiske problemer og politisk modstand fra Demokraterne.

I mellemtiden har over 330.0000 tilhængere af muren doneret til private organisationer og kampagner, viser en Reuters-undersøgelse fra 2019.