Retskilde: Sudans ekspræsident gemte millioner i sit hjem

Sudans statsanklager har indledt en efterforskning af den afsatte præsident, Omar al-Bashir, for anklager om hvidvask. Han menes også på ulovlig vis at være i besiddelse af store pengesummer.

Kilden tilføjer, at militærets efterretningstjeneste har ransaget Bashirs hjem. Der er fundet kufferter indeholdende mere end 351.000 dollar, seks millioner euro og fem millioner sudanske pund.

Omregnet til danske kroner svarer det til et samlet beløb på 47,8 millioner kroner.

- Statsanklageren beordrede præsidenten tilbageholdt og hurtigt afhørt som forberedelse til en retssag, siger den unavngivne kilde.

Sudans militær afsatte Bashir fra præsidentposten den 11. april. Det skete efter flere måneder med store demonstrationer mod hans styre.

Onsdag oplyste kilder i hans familie, at han var blevet overført til et fængsel i hovedstaden, Khartoum.

Det var lørdag ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysningerne om statsanklagerens efterforskning fra familiens side.

Et militærråd har overtaget styringen i det østafrikanske land. Rådet beordrede onsdag centralbanken til at gennemgå finansielle transaktioner foretaget siden 1. april. Banken skal også beslaglægge "mistænkelige" midler.

Trods omvæltningerne er demonstrationerne ikke stoppet. Oppositionen kræver, at der omgående indsættes et midlertidigt civilt styre. De ønsker også Omar al-Bashir og medlemmer af hans regering stillet for retten.

Fredag var hundredtusinder af demonstranter samlet uden for militærets hovedkvarter i Khartoum for at understrege disse krav.

Sudanese Professionals Association (SPA), som har stået i spidsen for demonstrationerne mod Bashirs styre, har meddelt, at den vil udpege et civilt styre søndag.

Bashir anklages i forvejen for korruption af mange af sine politiske modstandere. Han er også efterlyst ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Sagen her handler om folkedrab og krigsforbrydelser begået i Darfur-provinsen.

Sudans midlertidige styre har meddelt, at han i første omgang vil blive retsforfulgt i hjemlandet.