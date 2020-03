Retningslinjer: Godstransport skal krydse grænser på 15 minutter

Det skal sikre fri bevægelighed af varer i EU, efter at flere medlemslande delvist har lukket grænserne og indført grænsekontrol for at mindske spredningen af coronavirus.

- Udbruddet af coronavirus har stor påvirkning på europæisk transport. Tiltagene for at mindske spredningen af virusset har også gjort transporten langsommere og nogle gange hæmmet transporten.

- Denne forsinkelse i leveringen af varer kan forårsage mangel. Derfor skal vi nu sikre, at vores varer frit kan bevæge sig rundt i EU, siger von der Leyen i en videobesked.

I weekenden har der været op til 40 kilometer kø ved visse grænseovergange.

Det har medført op til 18 timers ventetid ved grænseovergangene ifølge von der Leyen.

Og det er langt fra godt nok, at der er så store problemer med at få godstransport over grænserne, understreger von der Leyen.

- Kampen mod virusset kommer til at tage lang tid. Styrken og virkemidlerne til at vinde den kamp kommer fra vores gode indre marked. Det er derfor, vi må beskytte det, siger hun

Ud over et krav om, at det maksimalt må tage 15 minutter at krydse en grænseovergang, fremlægger EU-Kommissionen også tre andre retningslinjer.

De indebærer, at de enkelte landes regeringer kan suspendere restriktioner for eksempelvis kørselsforbud i weekenden og hviletidsbestemmelser.

Men papirarbejdet for transportarbejderne skal også reduceres, så det bliver nemmere for alle nationaliteter at køre over en grænseovergang med varer.

I Danmark har transportminister Benny Engelbrecht (S) oprettet "fast tracks", som også er særlige spor, der giver prioritet til alt godstransport.

Det er en løsning, som fungerer godt ved de danske grænser, understregede Benny Engelbrecht torsdag.

- Jeg skal ikke konkludere om den måde, Danmark gør det på, er den rigtige, men "fast tracks" fungerer godt ved de danske grænser.

- Derfor har vi tænkt os at blive ved med det. Men vi udveksler selvfølgelig også erfaring med andre EU-lande, siger han.

Lørdag 14. marts blev der indført midlertidig grænsekontrol i Danmark for at mindske spredningen af coronavirus.

Grænsekontrollen gælder til og med 13. april.

Andre EU-lande som Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Polen og Tyskland har indført midlertidige restriktioner på indrejse.