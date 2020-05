Restauranter og pubber i Sydney må tage imod 50 gæster

Det betyder, at restauranter og pubber må have flere gæster ad gangen end hidtil under coronaviruspandemien, ligesom at en lang række offentlige attraktioner genåbner.

I Australien er der registreret omkring 7200 tilfælde af coronavirus og 103 coronarelaterede dødsfald.

Antallet af nye smittetilfælde er stort set under kontrol, hvorfor myndighederne har iværksat en tretrins-plan for genåbningen af landet. Målet er, at hovedparten af restriktionerne skal være fjernet inden juli.

I landets mest folkerige delstat, New South Wales (NSW), hvor storbyen Sydney ligger, må caféer, restauranter og pubber fra mandag have 50 gæster ad gangen.

Samtidig må 20 mennesker nu være samlet til en begravelse.

Indtil nu har begge dele været begrænset til ti personer.

Yderligere er offentlige attraktioner såsom Sydneys Taronga Zoo, kunstgallerier, museer og biblioteker genåbnet mandag.

I delstaten Victoria, der har haft den mest forsigtige tilgang til en genåbning af samfundet, er restauranter og caféer ligeledes genåbnet mandag. Dog med en begrænsning på 20 gæster ad gangen.

De australske myndigheder håber, at de med en lempelse af restriktionerne kan få gang i økonomien igen.

Australiens regering og centralbank har givet tilsagn om vækststøtte for 250 milliarder dollar svarende til omkring 1117 milliarder kroner.

Premierminister Scott Morrison siger desuden, at hans regering overvejer en plan om at tilbyde husejere engangstilskud til renovering.

Samtidig overvejer Morrison at fremskynde føderale infrastrukturprojekter for at sætte gang i økonomien.

- En stor del af det at komme videre efter Covid-19-krisen er vores udgifter til infrastrukturen, siger han til 2GB Radio.