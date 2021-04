Resistente malariaparasitter blusser op i Afrika ifølge studie

Eksperter har længe været bekymrede for, hvad det kan få af konsekvenser på kontinentet, hvis sygdommen udvikler resistens mod lægemidler.

Et nyt studie i det medicinske tidsskrift The Lancet har torsdag givet de første kliniske beviser for, at resistente mutationer af parasitten, der forårsager malaria, er ved at få fodfæste i Afrika.

Ikke mindst fordi Afrika i 2019 tegnede sig for over 90 procent af de mere end 400.000 malariadødsfald på verdensplan.

Malaria er en akut infektionssygdom. Den skyldes parasitten plasmodium falciparum, som overføres til mennesker af myg, der bærer parasitten.

Studiet i The Lancet viser, at sygdomsforløbet i kliniske forsøg var længere for børn, hvis de var inficerede med muterede variationer af parasitten.

Over 200 malariaramte børn mellem seks måneder og fem år deltog i studiet. De modtog alle den normale tredages behandling og blev efterfølgende overvåget i 28 dage.

15 procent af dem havde stadig parasitter i kroppen efter behandlingsforløbet. Det ses normalt som et tegn på resistens.

Tilfælde af malaria behandles traditionelt med et særligt præparat kaldet ACT. Det blev introduceret kort efter årtusindeskiftet og er stadig det mest effektive og brugte på verdensplan.

Forskerne bag studiet slår fast, at behandlingen med ACT stadig viste høj effekt, men at der er "akut brug" for mere overvågning i Rwanda, hvor studiet blev foretaget, samt dets nabolande.

- Vores studie viser, at resistens begynder at blive mere normalt, siger forskningsleder Aline Uwimana fra Rwandas Center for Biomedicin.

Der findes i øjeblikket ti kendte mutationer i malariaparasittens plasmodiums gener, der er blevet bekræftet som kilder til delvis resistens. Flere andre mutationer overvåges.

Resistens over for malariamedicin bliver mere og mere udbredt i flere dele af verden, særligt i Sydøstasien.

Professor Philip Rosenthal fra University of California i San Francisco skriver i The Lancet, at det kan få katastrofale konsekvenser, hvis præparatet ACT mister sin effektivitet.