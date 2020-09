Den republikanske senator Susan Collins opfordrer præsident Trump til at vente med at nominere en ny højesteretsdommer til efter præsidentvalget 3. november.

Republikansk senator vil vente med højesteretsnominering

Den republikanske senator Susan Collins siger, at det ikke er fair at udpege en højesteretsdommer før valget.

USA's præsident, Donald Trump, bør vente med at nominere en afløser for den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg til efter valget.

Det skriver Trumps partifælle, den republikanske senator Susan Collins, lørdag på Twitter.

- For at være fair over for det amerikanske folk, der enten skal genvælge en præsident eller vælge en ny, så bør præsidenten, der vælges 3. november, tage beslutningen om en livstidsudpegelse til Højesteret, skriver hun.

Ginsburg, der var et liberalt ikon og modstander af Trump, døde fredag af komplikationer i forbindelse med en kræftsygdom i en alder af 87 år.

Beskeden om dødsfaldet nåede næsten ikke at komme ud, inden Demokraterne og Republikanerne begyndte at slås om, hvornår hendes afløser skal findes.

Det skyldes, at Ginsburgs død giver præsidenten muligheden for at sende landets Højesteret i en mere konservativ retning i årtier, da Højesteretsdommere udpeges for livet.

Det er et scenarie, Demokraterne for alt i verden vil undgå. Derfor opfordrede flere topdemokrater fredag lokal tid til at vente med at nominere en ny højesteretsdommer til efter valget.

Partiet kan dog få svært ved at stoppe Donald Trump på trods af opbakning fra Susan Collins.

Det er nemlig Senatet, der skal godkende den kandidat, præsidenten nominerer. Og her har Republikanerne et flertal på 53 af de 100 pladser.

Susan Collins er i øvrigt en af bare ganske få Republikanere, der har stillet sig tvivlende over for at godkende en ny højesteretsdommer så tæt på valget.

Præsident Donald Trump siger lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han vil nominere en kvinde i næste uge til at afløse Ginsburg.

- Jeg synes, at det skal være en kvinde, fordi jeg faktisk bedre kan lide kvinder end mænd, siger Trump på et vælgermøde i North Carolina.

Den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, sagde fredag, at han ligesom Trump går efter hurtigt at finde en afløser for Ginsburg.

Domstolen bestod indtil Ginsburgs død af fem konservative og fire liberale dommere. Lykkes det Trump at få godkendt en ny højesteretsdommer, kan han sikre et konservativt flertal på 6-3.