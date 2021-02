Republikanere stemmer for at beholde afviger i ledelsen

Republikanerne i Repræsentanternes Hus har onsdag aften lokal tid stemt for at lade den moderate Liz Cheney beholde sin post i partiets ledelse.

145 stemte for at beholde Liz Cheney i ledelsen, mens 61 stemte for at fjerne hende.

Cheney var den højst rangerende af de ti republikanere i Repræsentanternes Hus, der den 14. januar stemte for at stille den afgående præsident Donald Trump for en rigsret for at have opildnet til oprør.

Tidligere onsdag aften forsvarede Liz Cheney sin beslutning.

- Jeg vil ikke undskylde for at have stemt for, sagde Cheney til sine republikanske kolleger under et internt møde.

En kilde, som var til stede på mødet, fortæller til CNN, at både mindretalslederen i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, og den republikanske indpisker Steve Scalise støtter Liz Cheney.

Cheney er den tredjemest magtfulde republikaner i Repræsentanternes Hus - og i øvrigt datter af den tidligere republikanske vicepræsident Dick Cheney.

Parallelt med usikkerheden om Liz Cheney er de republikanske kongresmedlemmer kommet under stigende pres for at tage stilling i en sag om en kontroversiel kollega, den nyvalgte Marjorie Taylor Greene.

Greene er blevet et symbol på Det Republikanske Partis yderste højrefløj, der har fået næring under Donald Trump.

Greene har udtrykt støtte til bevægelsen QAnon og mange af dens konspirationer, og hun har "liket" opslag på sociale medier, der opfordrer til vold mod demokratiske politikere.

Repræsentanternes Hus skal torsdag stemme om en resolution om at fratage Greene de udvalgsposter, hun har fået.

Hvis republikanerne vælger at fjerne Greene, sender de et tydeligt signal om, hvilken vej partiet vælger at gå.

Tidligere onsdag skrev nyhedsbureauet Reuters, at en disciplinering af enten Greene eller Cheney vil give et fingerpeg om partiets kurs fremover.