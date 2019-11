Republikanere indkalder Bidens søn som vidne i rigsretsproces

Republikanerne vil have Trumps politiske rival Joe Bidens søn til at vidne i de åbne høringer i forbindelse med rigsretsprocessen mod præsident Donald Trump i næste uge.

Også den whistleblower, der satte gang i den såkaldte Ukraine-sag, er blevet indkaldt som vidne af Republikanerne.

Demokraterne har dog flertal i Repræsentanternes Hus og ventes at afvise høringer af både Bidens søn, Hunter, og den uidentificerede whistleblower.

De to navne er inkluderet på en liste med ønskede vidner, som republikanske Devin Nunes har sendt i et brev til demokraten Adam Schiff, formand for efterretningsudvalget.

I brevet skriver Nunes, at Demokraterne har sat gang i en "forloren rigsretsproces", hvor man ikke har behandlet Trump ordentligt, skriver Reuters.

Nunes beskylder også Schiff for at have fabrikeret beviser for at kaste "et skummelt lys" over det telefonopkald, der står i centrum af processen.

I telefonopkaldet 25. juli beskyldes Trump for at have sat sine egne interesser over nationens ved at ville presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at undersøge demokratiske Biden og hans søn.

Joe Biden er en af de absolutte frontløbere i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020.

Mens Biden var vicepræsident under Barack Obama, sad hans søn i bestyrelsen i det ukrainske energiselskab Burisma.

Ifølge whistlebloweren brugte Trump telefonopkaldet med Ukraines præsident til at søge egen politisk vinding.

Dette understøttes i væsentlig grad af de seneste ugers lukkede høringer, hvoraf indholdet i flere tilfælde er kommet frem.

Flere politiske analytikere ser vidnelisten som et vink med en vognstang om Republikanernes strategi ved de kommende åbne høringer.

Blandt andet skriver The New York Times, at Republikanerne ventes at forsøge at dreje fokus væk fra beskyldningerne om Trumps magtmisbrug - og over på Biden-familiens rolle i Ukraine.

Også selv om vidnerne næsten med sikkerhed afvises, kan indkaldelsen være med til at skabe opmærksomhed om Trumps ønske om at få Hunter og Joe Biden undersøgt.

Hvis rigsretsprocessen når til Senatet, er det i sidste ende kammerets 100 medlemmer, der beslutter om præsidenten afsættes.

Her har Republikanerne flertal, og det kræver to tredjedeles flertal, for at præsidenten afsættes.

Udtrykket "rigsret" skal forstås anderledes end i Danmark.

På engelsk bruges "impeachment". I USA er det politikere, der beslutter om en præsident skal afsættes - det er ikke dommere og jurister, der dømmer.