Republikanere foreslår kompromis i USA's gældsstrid

Det vil gøre det muligt for staten at optage ny gæld og betale sine gældsforpligtelser frem til december.

I McConnells forslag er der tale om en midlertidig forlængelse. Den skal give tid til at finde en mere langsigtet løsning.

Han lægger skylden for en mulig kommende krise på Demokraterne. Og han vil også lade det være op til dem at finde en løsning, siger han.

- For at beskytte det amerikanske folk fra en snarligt kommende krise skabt af Demokraterne, vil vi tillade Demokraterne at anvende de normale procedurer for at vedtage et nødtiltag med at forlænge gældsloftet, siger McConnell ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fra Demokraternes side lagde præsident Joe Biden onsdag yderligere pres på Republikanerne.

Under et møde i Det Hvide Hus med ledere fra amerikanske banker og finansvirksomheder gentog han, at en forøgelse af grænsen for, hvor stor USA's statsgæld må være, ikke handler om nye udgifter under hans ledelse.

Det handler om "at betale hvad vi skylder" for tiltag, der allerede er vedtaget og iværksat.

- Vores markeder er rystede, og amerikanernes opsparinger står for skud. Vores republikanske venner skal holde op med at spille russisk roulette med økonomien, siger Biden.

Også tidligere på ugen skældte han ud på sine politiske modstandere og krævede, at de tager et medansvar for den øgede gæld.

I dag er der et loft på 24.800 milliarder dollar for, hvor høj gælden må være. Under tidligere præsident Donald Trump steg gælden med 8000 milliarder dollar, påpeger Biden.

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, har flere gange advaret om alvorlige konsekvenser, hvis der ikke findes en løsning.

Yellen advarer om, at landet kan blive kastet ud i en recession og miste millioner af arbejdspladser.

Tirsdag sendte hun en fornyet appel til medlemmerne af begge kamre i Kongressen om at hæve gældsloftet.