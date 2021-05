Liz Cheney er onsdag blevet smidt ud af den republikanske partiledelse, fordi hun har rettet en skarp kritik mod tidligere præsident Donald Trump og partiets loyalitet over for ham.

Republikanere fjerner Trump-kritiker fra ledende post

Republikanerne i Repræsentanternes Hus har onsdag stemt for at fjerne Liz Cheney fra hendes post i partiets ledelse.

Hun har gjort sig upopulær i partiet ved gentagne gange at rette en kraftig kritik af tidligere præsident Donald Trump - særligt hans påstand om, at han tabte præsidentvalget på grund af snyd.

Cheney mener, at Det Republikanske Parti står ved en afgørende skillevej. Enten skal det vise loyalitet over for USA's forfatning eller over for Trumps løgn, har hun sagt.

Det var på forhånd ventet, at et flertal i partiet ville stemme for at fratage hende lederposten.

I en første kommentar efter onsdagens afstemning advarer Cheney mod, at Det Republikanske Parti lader sig trække baglæns af "de meget farlige løgne", som ekspræsidenten stadig fremfører om valgresultatet i 2020.

- Vi skal bevæge os fremad med basis i sandheden. Vi kan ikke både omfavne den store løgn og omfavne forfatningen, siger hun ifølge tv-stationen CNN.

På et spørgsmål fra en journalist om, hvorvidt hun er bekymret for, at Donald Trump muligvis vil søge at blive genvalgt til præsidentposten, svarer Cheney:

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at den tidligere præsident aldrig igen kommer i nærheden af Det Ovale Værelse.

- Vi har set den fare, han fortsat fremprovokerer med sit sprog. Vi har set hans mangel på troskab og engagement for forfatningen. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi sikrer os, at hvem end vi vælger, er det en, som vil være tro mod forfatningen, siger Cheney ifølge CNN.

Kort efter, at Cheneys exit fra partiledelsen var en realitet, udsendte Trump en meddelelse:

- Liz Cheney er et bittert og forfærdeligt menneske, skriver ekspræsidenten på sin hjemmeside.

- Jeg så hende i går og indså, hvor dårlig hun er for Det Republikanske Parti. Hun har ingen personlighed eller noget godt at gøre for vort lands politik, lyder det videre.

Liz Cheney er datter af Dick Cheney, der var vicepræsident under George W. Bush.

Hun har indtil nu fungeret som en slags gruppeformand for Republikanerne i Repræsentanternes Hus. Hun var partiets tredjemest magtfulde medlem af Kongressens andetkammer.

Hun er en traditionel, konservativ politiker, der i januar gik imod partilinjen og stemte for at stille Trump for en rigsret.

Hun fortsætter som menigt medlem af Kongressen.

Cheneys afløser ventes at blive Elise Stefanik, der allerede onsdag har sendt et brev til sine partifæller. Her beskriver hun, hvad hun kan bidrage med som partiets nummer tre i Repræsentanternes Hus.

Stefanik har bakket den tidligere præsidents påstande om valgsvindel op.