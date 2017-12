Republikaner trækker sig omgående efter klager om chikane

Torsdag kom det frem, at det etiske udvalg i Repræsentanternes Hus har indledt en undersøgelse af påstande om, at Franks har optrådt på en upassende måde over for to kvinder, der var del af hans stab i Washington.

Republikaneren Trent Franks har besluttet med omgående virkning at trække sig fra sin post i Repræsentanternes Hus efter nye beskyldninger om upassende opførsel fra en tidligere medarbejder.

Trent Franks meddelte derefter, at han på grund af undersøgelsen ville forlade Repræsentanternes Hus med virkning fra 31. januar.

Det skete blandt andet på opfordring fra republikaneren Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Fredag dukkede der nye belastende oplysninger op, og derefter meddelte Franks, at han øjeblikkeligt dropper det politiske arbejde.

En tidligere ansat oplyste til nyhedsbureauet AP, at kongresmedlemmet mindst fire gange lagde pres på hende for at være rugemor.

På et tidspunkt tilbød Franks angiveligt kvinden fem millioner dollar for at fungere som surrogatmor, skriver AP.

Kvinden fortalte gentagne gange Franks, at hun ikke var interesseret i at føde hans barn. Til AP fortæller hun, at hans forespørgsler føltes ubehagelige og chokerede hende.

Franks og hans hustru er forældre til treårige tvillinger, som er født af en rugemor.

Den 60-årige politiker fra Arizona erkender at have talt med kvindelige medarbejdere om at være rugemor.

- De seneste år er jeg blevet bekendt med surrogatprocessen og er blevet ufølsom med henblik på, hvordan det kan påvirke andre, når man drøfter så dybt et personligt emne, siger han.

Han beklager samtidig, at de kvindelige medarbejdere har opfattet samtalerne som ubehagelige.