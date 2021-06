Republikaner trækker bemærkning om jødedrab og mundbind tilbage

Det kontroversielle republikanske kongresmedlem Marjorie Taylor Greene har mandag givet en offentlig undskyldning for at sammenligne forskellige smitteværnstiltag med jødeforfølgelserne under Ander Verdenskrig.

Udtalelserne kom hun med i sidste måned.

Her sidestillede hun amerikanske myndigheders krav om at bære mundbind og opfordringer til borgerne om at lade sig vaccinere mod covid-19 med det, der skete under Holocaust, hvor seks millioner jøder mistede livet.

- Jeg har lavet en fejl, og det har virkelig generet mig i et par uger nu, siger hun på et pressemøde og tilføjer:

- Der er intet, der kan sammenlignes med Holocaust. Jeg ved, at mine udtalelser var sårende, og det er jeg ked af.

Undskyldningen kommer, efter at flere demokrater i Kongressen har krævet at få stillet Greene til ansvar for hendes bemærkninger.

Flere ledende republikanere har også taget afstand fra kongresmedlemmets kommentarer - dog uden at det har fået egentlige konsekvenser for hende.

Greene siger mandag, at hun før pressemødet besøgte United States Holocaust Memorial Museum i Washington D.C.

Hun tilføjer også, at hun som 19-årig besøgte resterne af koncentrationslejren i Auschwitz, hvor over en million jøder blev dræbt af nazisterne.

Det er langt fra første gang, at det 47-årige kongresmedlem fra Georgia har skabt røre i amerikansk politik.

I februar blev hun frataget alle sine udvalgsposter i Repræsentanternes Hus, der er ledet af Demokraterne. Det skete, efter at det kom frem, at hun tidligere har liket kommentarer på sociale medier, der opfordrede til vold mod demokratiske politikere.

Også dengang tog hun senere afstand fra sine udtalelser.

Inden Green blev valgt ind i Kongressen udtrykte hun også støtte til konspirationsbevægelsen QAnon samt en antisemitisk påstand om, at jøder med hjælp fra en stor laser fra rummet antændte sidste års store skovbrande i Californien.

Måske derfor følte hun behov for at starte mandagens pressemøde med ordene:

- Jeg vil som altid minde alle om, at jeg er en meget normal person.