Republikaner død af corona valgt i North Dakota

Vælgerne i en valgkreds i North Dakota har tirsdag valgt et medlem til delstatens Repræsentanternes Hus, der døde i starten af oktober efter at være blevet smittet med coronavirus.

I en valgkreds nord for delstatens hovedstad, Bismarck, skulle vælgerne finde to medlemmer til delstatens ene kammer. Her var valgmulighederne to demokrater og to republikanere - blandt andet David Andahl.

Til trods for at David Andahl i starten af oktober afgik ved døden valgte et stort flertal af vælgerne ham og den anden republikaner frem for de to demokratiske kandidater.

Andahl blev i slutningen af september indlag med symptomer på covid-19, der er sygdommen, man får af coronavirus.

North Dakota er den delstat i USA med flest coronatilfælde per 100.000 indbyggere.