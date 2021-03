Repræsentanternes Hus vedtager milliard-coronahjælp

Senatet havde ligeledes godkendt pakken, men med enkelte ændringer. Derfor skulle den en tur tilbage i kongressens andet kammer.

Her blev den vedtaget uden stemmer fra en eneste republikaner. En enkelt demokrat stemte imod.

I Senatet blev hjælpepakken vedtaget med mindst mulige margen.

Næste skridt er, at præsident Joe Biden skal underskrive den. Det vil formentlig ske fredag, sagde hans pressetalskvinde, Jen Psaki, på et pressemøde tidligere onsdag.

Biden siger i en udtalelse, at pakken giver de amerikanske arbejdere en chance for at klare sig.

- Denne pakke handler om at give rygraden i denne nation - de afgørende arbejdere, det arbejdende folk der har bygget dette land og de mennesker, der holder landet i gang - en chance, siger Biden ifølge nyhedsbureauet AFP efter afstemningen onsdag aften dansk tid.

Hjælpepakken åbner op for, at der kan udbetales en kontant støtte til mange amerikanere på 1400 dollar til personer, der tjener under 75.000 dollar om året.

USA's sociale sikkerhedsnet udvides betydeligt med hjælpepakken, skriver New York Times.

Ud over en hjælpende økonomisk hånd til mange familier, der er kommet i klemme under coronakrisen, forlænges også retten til at modtage en ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse.

Den ret udløber for millioner af amerikanere inden for nogle dage.

- Vedtagelsen af den enorme hjælpepakke betyder, at USA nu er godt på vej til at forlade coronakrisen med store syvmileskridt, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en udtalelse.

- Det er bestemt også tiltrængt med tanke på, at jobtabet efter coronakrisen fortsat løber op i knap 10 millioner arbejdspladser.

Hjælpepakken, der ses som en betydelig politisk sejr for Biden, indeholder også en række tiltag, der ifølge beregninger vil nedbringe fattigdommen i USA med en tredjedel.

Potentielt kan den nedbringe fattigdommen blandt børn til det halve, skriver New York Times.

Den vil gøre det lettere at få sygesikring og udvide det fødevareprogram, der kendes som "food stamps" - altså at udlevere mad til de mest trængende. Det omfatter mange millioner amerikanere.

Den gigantiske hjælpepakke har fået kritik fra republikansk side, der har betegnet den som en "ønskeliste" af tiltag, Demokraterne i årevis har ønsket at gennemføre.

Men hjælpepakken vil samtidig sætte et vigtigt spor i verdensøkonomien. I Danmark har banker og industriorganisationer fulgt spillet om hjælpepakken tæt, og godkendelsen i Kongressen ventes at gavne dansk eksport til USA.

- Den massive amerikanske hjælpepakke vil også sikre vækst og arbejdspladser herhjemme, siger Tore Stramer.

- USA er blevet et af vores største eksportmarkeder og vi afsatte alene sidste år varer og tjenester for hele 162 milliarder kroner. Det er en enorm omsætning, der beskæftiger omkring 100.000 personer herhjemme.