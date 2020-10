Ifølge formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, fortsætter forhandlingerne om en amerikansk coronahjælpepakke med finansminister Steven Mnuchin.

Repræsentanternes Hus godkender milliardstor coronahjælpepakke

Hjælpepakken ventes ikke at blive godkendt i Senatet, da Republikanerne fortsat mener, at den er for dyr.