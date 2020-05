Renault nedlægger op mod 15.000 job på globalt plan

Renault skal spare to milliarder euro over tre år, siger den administrerende direktør, Clotilde Delbos. Renault begyndte i februar at melde om tab for første gang i ti år.

Spareplanen blev fremlagt og gennemgået over for fagforeninger torsdag aften, siger flere kilder til AFP.

Renault håber at kunne gennemføre nedlæggelserne af stillinger ved frivillige fratrædelser, interne flytninger og efteruddannelse.

Den årlige produktion vil blive reduceret fra fire millioner køretøjer til omkring 3,3 millioner.

Renault ligger i forhandlinger med den franske regering om statsstøttede lån til fem milliarder euro (op mod 37,5 milliarder kroner).

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, præsenterede tidligere i denne uge en hjælpepakke til en værdi af over otte milliarder euro - svarende til omkring 60 milliarder kroner - til den franske bilindustri.

Samtidig sagde præsidenten, at selvkørende biler og elbiler skal udgøre en afgørende del af landets bilindustri i fremtiden.

- Vi har brug for et mål som motivation. Vi skal gøre Frankrig til Europas førende producent af rene biler, siger Macron.

De næste fem år skal Frankrig øge produktionen af netop den type biler med en million om året, hedder det.

For at nå målet om at blive førende inden for elbilindustrien vil Frankrig hæve en bonus, man får, når man køber elbiler, til 7000 euro - svarende til over 52.000 kroner. Den bonus lyder i dag på 6000 euro - knap 45.000 kroner.

Macrons udmelding kom efter et besøg tirsdag hos billeverandøren Valeo i det nordlige Frankrig.

Her fortalte han også om det planlagte statslån til Renault til en værdi af fem milliarder euro.

Frankrigs bilindustri er blevet tvunget i knæ under coronakrisen. Det er derfor, at regeringen nu er klar med, hvad Macron kalder et "historisk" tiltag.