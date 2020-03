Religiøs sekt tager skyld for at massesprede virus i Sydkorea

En religiøs sekt i Sydkorea, der sættes i forbindelse med over halvdelen af de mange smittede med coronavirus, undskylder mandag for at sprede sygdommen Covid-19.

Undskyldningen fra lederen, Lee Man-hee, kommer, efter at de sydkoreanske myndigheder har sigtet ham for medvirken til drab, fordi han ikke har villet samarbejde med myndighederne om at inddæmme smitten.

Han står i spidsen for Jesuskirken Shincheonji.

Lee hævder, at det er ét af sektens medlemmer, der har spredt smitten til de andre.

- Jeg vil oprigtigt gerne sige undskyld over for folket på vegne af medlemmerne, siger den 88-årige leder på et pressemøde med grådkvalt stemme, mens han falder på knæ og presser panden mod gulvet.

- Vi gjorde vores yderste, men vi var ude af stand til at forhindre det alt sammen. Jeg beder om folkets tilgivelse.

Lee lover fremover at samarbejde med myndighederne.

Han forgudes af sine tilhængere. De tror på, at han en dag vil tage 144.000 mennesker med sig til Himlen, når dommedag indfinder sig.

Sydkorea opgør mandag antallet af smittede til 4335. Dagen forinden var tallet 3526. Det gør Sydkorea til det værst ramte land med coronavirus efter Kina.

Myndighederne har valgt at forlænge skolebørnenes vinterferie for at forsøge at stoppe spredningen af virusset.