Rekordstort antal nordmænd brevstemmer til stortingsvalg

Et rekordstort antal nordmænd har forhåndsstemt forud for mandagens valg til Stortinget.

Forhåndsstemmer er det, som i Danmark kendes som brevstemmer.

Valget i Norge kan ende med, at den borgerlige regering - under statsminister Erna Solbergs ledelse - må vige til fordel for en regering ledet af Arbeiderpartiet, viser målinger.

- En af grundene til, at mange flere forhåndsstemmer, er, at det er blevet meget mere tilgængeligt, siger valgforsker Bernt Aardal.

I alle kommuner er der gjort lokaler klar til, at man kan afgive sin stemme tidligere. Mange har desuden forhåndsstemt for ikke at risikere at blive smittet med covid-19, tror han.

Der kan stemmes på forhånd indtil fredag, og optællingen af disse stemmer kan gå i gang allerede søndag ifølge den norske valglov.

Dermed kan disse stemmer indgå i en prognose fra Valgdirektoratet, der offentliggøres, når valglokalerne lukkes mandag.