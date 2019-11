Rekordmange stemmer ved valg i Hongkong

Det er omkring dobbelt så mange som ved det seneste valg til de lokale distriktsråd for fire år siden. Her stemte 1,47 millioner vælgere, mens tallet søndag var oppe på knap 2,9 millioner en time inden lukketid.

- Den høje valgdeltagelse afspejler helt bestemt Hongkong-indbyggernes håb om reelle direkte valg, siger en vælger, den 30-årige Tsz.

I løbet af valgdagen var der roligt i gaderne i Hongkong.

- Jeg håber, at denne stabilitet og ro ikke kun gælder for dagens valg, men at den også viser, at alle ønsker, at Hongkong ikke ryger ud i en kaotisk situation igen, sagde Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, da hun afgav sin stemme.

Hun lovede, at hendes regering fremover vil lytte mere til de synspunkter, der kommer fra distriktsrådene.

Normalt er der ikke stort fokus på distriktsvalget i Hongkong, hvor der tidligere hovedsageligt er blevet valgt kandidater, der bakker op om den kinesisk støttede regering i Hongkong.

Distriktsrådene beskæftiger sig med hverdagsopgaver såsom indsamling af skrald og byplanlægning. Men ved dette valg er situationen en anden.

Prodemokratiske kandidater håber på at få et godt valg og dermed sende et budskab til Carrie Lam og hendes regering.

- Vi ved endnu ikke, om demokraterne i sidste ende kan sikre sig et flertal. Men jeg håber, at indbyggerne i Hongkong kan stemme om Hongkongs fremtid, siger Jimmy Sham, der stiller op for Civil Human Rights Front, som har arrangeret nogle af demonstrationerne mod regeringen.

Flere vælgere giver udtryk for, at lokalvalget for første gang har fået en betydning for dem.

- Ved sidste valg var der kun pro-kinesiske kandidater i vores distrikt. Denne gang var der også en demokratisk kandidat. Noget har ændret sig, siger en 26-årig unavngiven vælger til nyhedsbureauet dpa.