Rekordlav støtte til Japans styre efter OL

Det samme kan den japanske regerings drømme om at få et godt valg til efteråret være.

Efter godt to uger med OL i Tokyo blev den olympiske ild slukket søndag.

Det er nemlig under tre ud af ti japanere, der støtter regeringen, som er ledet af premierminister Yoshihide Suga, viser en ny måling fra den japanske avis Asahi Shimbun, der også er officiel partner for OL i Tokyo.

Helt bestemt er det 28 procent, der støtter regeringen.

Det er første gang, siden Suga tog over som landets leder i september sidste år, at støtten er under 30 procent.

Dermed ser det indtil videre ikke videre lyst ud for Yoshihide Suga, inden der til efteråret skal være valg til underhuset i Japan.

Premierministerens periode udløber 30. september, og han skal indkalde til nyt valg inden 21. oktober.

Ifølge nyhedsbureauet dpa forventer politiske observatører i Japan, at Det Liberale Demokratiske Parti, LDP, som Suga er formand for, vil miste pladser i underhuset.

Men på grund af splittelse i oppositionen ventes de dog at bevare magten.

Den nye måling kommer efter et OL, som på grund af coronapandemien har været meget omdiskuteret.

Det skulle egentlig være afholdt i 2020, men blev som bekendt udskudt til i år - dog uden tilskuere på rækkerne.

Men langt fra alle japanere bakkede op om, at deres hovedstad skulle danne rammen om et OL i år. Kort tid inden den olympiske ild blev tændt i Tokyo, ønskede et stort flertal i befolkningen enten legene aflyst eller udskudt igen.

Men i selve OL-boblen virker det dog til, at der har været godt styr på coronavirusset.

Fra 1. juli og frem til mandag blev der fundet 458 tilfælde, der har relation til legene, skriver Reuters. Det er baseret på hundredtusindvis af test.

Mandag takkede premierminister Suga folket for at hjælpe til med at afholde OL på sikker vis på trods af coronaudfordringer.

- Selv om de olympiske lege blev udskudt med et år og blev afholdt med en del restriktioner, mener jeg, at vi var i stand til at opfylde vores ansvar som værtsland, sagde han ifølge dpa.

Dog er Tokyo ikke gået fri for stigende smitte.

På legenes sidste dag, søndag, blev der registreret 4066 nye tilfælde. Det var ifølge dpa femte dag i træk, hvor tallet lå over 4000.

Det er højere, end da åbningsceremonien fandt sted 23. juli. Her blev der fundet 1359 tilfælde. Mandag var det daglige smittetal i hovedstaden dog faldet til 2884 ifølge Reuters.

Tokyo kan endnu ikke lægge rollen som værtsby bag sig. Fra 24. august til 5. september afholdes De Paralympiske Lege.