Rekordhøje smittetal fortsætter i USA tredje dag i streg

I alt er 77.638 personer i USA blevet testet positive med coronavirus det seneste døgn. Det er over 9000 mere end det forrige døgn og det højeste, siden coronavirusset brød ud i landet.

For tredje dag i streg melder USA om et rekordhøjt antal smittede i løbet af 24 timer.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til lørdag dansk tid.

Døgnene forinden var antallet af smittede henholdsvis over 67.000 og over 68.000, hvilket på daværende tidspunkt var det hidtil højeste målt.

Før de seneste tre døgns rekorder havde antallet af nye smittede på 24 timer i USA ligget mellem 55.000 og 65.000 ti dage i streg.

Antallet af nye smittede i USA har været stigende siden maj, hvor de amerikanske delstater så småt begyndte at genåbne for at få gang i økonomien.

Eksperter mener, at USA aldrig har overstået den første bølge af coronaudbruddet, hvor sagerne særligt har været stigende i landets sydlige og vestlige delstater.

Delstaterne Arizona og Texas, der er hårdt ramt af coronavirusset, er begyndt at bestille kølevogne til at opbevare lig, fordi lighusene er fulde.

I Californien har millionbyen Los Angeles målt det hidtil højeste antal smittede med 4592 nye tilfælde på et døgn.

I hele USA er over 3,6 millioner smittetilfælde blevet bekræftet, mens over 139.000 er døde med virusset siden pandemiens start, viser tal fra Johns Hopkins University.

Antallet af nye coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer nærmer sig igen 1000 efter at have været markant lavere i maj og juni.

Det seneste døgn har yderligere 927 coronasmittede amerikanere mistet livet. Døgnet forinden var dødstallet 974.

De seneste ugers stigende antal smittetilfælde har præsident Donald Trump forklaret med, at langt flere personer end tidligere bliver smittetestet.