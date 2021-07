Regnvejr oversvømmer landsbyer og koster liv i Tyskland

Dele af delstatshovedstaden Düsseldorf blev onsdag evakueret af frygt for, at floden Düssel vil gå over sine bredder.

I nabostaten Rheinland-Pfalz blev distriktet Vulkaneifel tvunget til at erklære nødretstilstand.

- Situationen er meget alvorlig. Vi har mange oversvømmede veje og landsbyer, der ikke længere er tilgængelige, siger distriktsadministrator Julia Gieseking onsdag aften i landsbyen Daun i Vulkaneifel.

Hun tilføjer, at nødretstilstanden skal gøre det muligt for militæret at blive sat ind for at hjælpe med nødhjælpsindsatsen.