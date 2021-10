Regeringsparti vil af med Østrigs korruptionsmistænkte kansler

Det mindste af regeringens to partier, De Grønne, har således fredag meddelt, at det vil have kansler Sebastian Kurz til at træde af, nu hvor han bliver undersøgt efter mistanke om korruption.

Kurz nægter sig skyldig i anklagerne og siger, at han er villig til at fortsætte på kanslerposten for det konservative parti ÖVP sammen med De Grønne.

De Grønne siger derimod, at undersøgelserne af Kurz gør ham uegnet til at tjene som kansler.

Derfor har De Grønne påbegyndt samtaler med Østrigs tre oppositionspartier, der alle kræver, at Kurz træder tilbage.

Oppositionspartierne planlægger desuden at stille Kurz for en mistillidsafstemning tirsdag.

Det kræver, at De Grønne også støtter en mistillidsafstemning, hvilket i stigende grad er sandsynligt med partiets seneste udmelding fredag.

- Vi vil nu finde ud af, hvad mulighederne er, siger De Grønnes leder og vicekansler, Werner Kogler, til journalister fredag.

Ifølge Kogler bør ÖVP afsætte Kurz og foreslå en ny efterfølger. Men ÖVP støtter Kurz som kansler og siger, at partiet vil trække sig fra regeringen, hvis han går af.

De fleste oppositionspartier siger, at de ikke ønsker et hurtigt valg.

- Sådan en person (Kurz) er ikke længere i stand til at varetage sine pligter, og selvfølgelig har ÖVP et ansvar for at udpege en person, der ikke er under anklager, til at lede denne regering, siger De Grønnes Sigi Maurer i parlamentet fredag.

Anklagere kunne onsdag meddele, at Kurz og ni andre i kredsen omkring ham er under mistanke for korruption.

Mistanken går på, at de skulle have købt sig til positiv medieomtale på skatteydernes regning.

Landets finansministerium mistænkes således for at have indrykket annoncer i en avis til gengæld for positiv omtale af Kurz.