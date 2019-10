Regeringskilder i London: Vi er stadig langt fra brexitaftale

Storbritannien er stadig meget langt fra at kunne nikke godkendende til en endelig kompromisaftale om brexit.

Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU er intensiveret, siden briterne i den forgangne uge præsenterede et udspil til et kompromis om den kontroversielle irske bagstopper.

Ifølge Reuters anser regeringskilderne de næste dages forhandlinger som "helt afgørende" for muligheden for at komme ud af det politiske dødvande.

Dette skulle gerne ske inden et EU-topmøde torsdag og fredag i næste uge.

Storbritannien skal efter planen forlade EU senest 31. oktober.

- Vi har hele tiden ønsket en aftale. Det er godt at se fremskridt, men vi venter stadig på at se det virkelige gennembrud, understreger en anonym regeringskilde til Reuters.

- Vi er fortsat meget langt fra en aftale. Og vi er fortsat beredt på at forlade EU 31. oktober uden en aftale.

Fredag fik nyheden om fremskridt i forhandlingerne de finansielle markeder til at reagere yderst positivt.

Særligt med en fælles udmelding fra premierminister Boris Johnson og den irske premierminister, Leo Varadkar, hvori begge pegede på en "fælles vej" efter måneders bitterhed.

Men lørdag signalerede næstformanden i det nordirske parti DUP, der er støtteparti til Boris Johnsons konservative regering, at han fortsat var skeptisk om et eventuelt kompromis.

For at løse problemet på den irske ø, hvor der ifølge fredsaftalen fra 1998 ikke må være en fast grænse mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland, har Johnson foreslået, at der oprettes en samlet handelszone på hele øen Irland.

Denne løsning er DUP ikke tilhængere af, skriver Reuters.

Men ifølge avisen The Times er der stigende bekymring i den britiske regeringstop om, hvorvidt et kaotisk brexit uden en løsning på grænsespørgsmålet kan føre til nye stridigheder i Nordirland.

I mere end tre årtier var området plaget af sekteriske kampe mellem katolikker og protestanter. Mere en 3.600 mistede livet i konflikten, der altså blev afsluttet i 1998.

Det er denne skrøbelige fred, som især Irland bekymrer sig om, skriver Reuters.

Regeringskilderne fortæller til nyhedsbureauet og BBC, at Boris Johnson mandag vil tale direkte med EU-ledere for at genvurdere situationen.