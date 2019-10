Regering vil se på andre brexit-forslag hvis valg kikser

En kilde i den britiske premierministers kontor siger, at hvis det ikke lykkedes mandag at skaffe flertal for at udskrive valg, så vil regeringen se på alle forslag, som oppositionen har til en anden brexit-løsning.

Den konservative premierminister, Boris Johnson, har bebudet en afstemning mandag om at udskrive valg til 12. december.

- Hvis Labour er imod at stå til regnskab over for folket endnu en gang, så vil vi se på alle muligheder for at få brexit gennemført. Herunder også idéer, der er magen til dem, der er foreslået af andre oppositionspartier, siger kilden.

- Vi kan ikke tillade, at parlamentet spilder 2020 på samme måde, som det har spildt 2019. Landet ønsker brexit gennemført, så vi kan komme videre og fokusere på samfundets andre prioriteter.

Storbritannien har deadline 31. oktober for at træde ud af EU. Men Johnson har mod sin vilje været nødt til at skrive til EU's præsident, Donald Tusk, for at anmode om udsættelse.

EU's medlemslande har endnu ikke afgjort, om de endnu en gang vil udsætte brexit. Det ventes tidligst efter afstemningen om valg i det britiske parlament.