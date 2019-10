Regering indrømmer forkludret anholdelse af El Chapos søn

Mexicanske sikkerhedsstyrker anholdt natten til fredag mafiabossens søn Ovidio Guzman i byen Culiacan.

Regeringen mener, at Ovidio har overtaget styringen af kartellet i provinsen Sinaloa, efter at hans far, Jonathan "El Chapo" Guzman, blev udleveret til USA i 2017 og dømt til livsvarigt fængsel i 2019.

Efter at kartellet fik nys om anholdelsen af sønnen, omringede bander 35 politifolk i området og tvang dem til at løslade Guzman.

Kaosset i Culiacan, der er Sinaloa-kartellets hovedsæde, har lagt ekstra pres på den mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, der blev sat i embede i december og lovede at skabe fred i landet, der har været plaget af voldelige bandeopgør i over et årti.

Lopez Obrador er efter den fejlagtige aktion blevet kritiseret for at have tilskyndet hævnangreb fra kartellet, og at løsladelsen af Guzman har vist, at kartellet er i kontrol.

- Det var forhastet planlagt. Konsekvenserne var ikke taget med i overvejelserne, siger forsvarsminister Cresencio Sandoval til pressekonferencen.

Lopez Obrador mener, at sikkerhedsstyrkerne gjorde det rigtige ved at lade Guzman gå.

- At fange en kriminel må ikke være vigtigere end liv.

- Vi vil ikke have døde mennesker, vi vil ikke have krig, siger han til pressekonferencen.

Otte personer skulle være blevet dræbt i skudvekslingen mellem banderne og politiet i forbindelse med anholdelsen.